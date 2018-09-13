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У США чат-ботам заборонили
прикидатися людьми

У США чат-ботам заборонили прикидатися людьми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:40

У США чат-ботам заборонили прикидатися людьми

Пропонуємо до обговорення:
У штаті Каліфорнія було прийнято закон про заборону чат-ботів, що спонукають до купівлі товарів і послуг, або просувають політичні партії, якщо ці чат-боти не повідомляють співрозмовникам, що не є людьми.

Дивися повний текст У США чат-ботам заборонили прикидатися людьми.
R2
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