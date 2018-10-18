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Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Ради НБУ України Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року газ у ЄС
.
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