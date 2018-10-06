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Стало відомо, за якою ціною
Україна купувала цього року...

Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:43

Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Ради НБУ України Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року газ у ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:58

Это кто ж так нагрелся в апреле?
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:41

В среднем покупали газ по 280$. По требованию МВФ Украина должна поднять стоимость газа для населения к концу 2019 до 80% стоимости газа на европейском рынке, т.е. до 280х28х0,8=6272грн. Вместе с НДС это -7526грн. Кабмин уже поднял до 8550, после выборов будет ещё более крутая "добавка". Гройсману-орден за очередную "перемогу" над МВФ !
warlamp
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