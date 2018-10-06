Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Ради НБУ України Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року газ у ЄС.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 22:43
Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року газ у ЄС.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:41
В среднем покупали газ по 280$. По требованию МВФ Украина должна поднять стоимость газа для населения к концу 2019 до 80% стоимости газа на европейском рынке, т.е. до 280х28х0,8=6272грн. Вместе с НДС это -7526грн. Кабмин уже поднял до 8550, после выборов будет ещё более крутая "добавка". Гройсману-орден за очередную "перемогу" над МВФ !
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