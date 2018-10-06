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Здійснено перший у світі 5G-дзвінок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 00:36
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший в Південній Кореї оператор зв'язку SK Telecom повідомив, що він спільно з фахівцями Samsung здійснив перший у світі дзвінок з використанням обладнання покоління 5G.
Дивися повний текст Здійснено перший у світі 5G-дзвінок
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Пон 08 жов, 2018 11:09
norn