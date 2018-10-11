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Кабмін виділив кошти на придбання апарата "гамма-ніж"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 00:39
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання та встановлення апарата "гамма-ніж".
Дивися повний текст Кабмін виділив кошти на придбання апарата \"гамма-ніж\"
.
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