Бажання заробити багато за короткий проміжок часу штовхає багатьох українців на працевлаштування за кордоном.
Дивися повний текст 7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 03:23
7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон
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Дивися повний текст 7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 03:23
У мене таке запитання, є одна Львівська компанія Go to Germany, від неї їздив мій одногрупник і доволі успішно, зараз хочу поїхати я. Вони беруть від 200 до 500 євро, це нормально? Знайшов відгуки на незалежному сайті
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