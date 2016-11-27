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7 ознак обману при
працевлаштуванні за кордон

7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 03:23

7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Бажання заробити багато за короткий проміжок часу штовхає багатьох українців на працевлаштування за кордоном.

Дивися повний текст 7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 03:23

У мене таке запитання, є одна Львівська компанія Go to Germany, від неї їздив мій одногрупник і доволі успішно, зараз хочу поїхати я. Вони беруть від 200 до 500 євро, це нормально? Знайшов відгуки на незалежному сайті https://www.otzyvua.net/go-to-germany/review-729169 в більшості позитивні, але є дуже негативні і я не можу знати чи люди попадали в подібну ситуацію вправду. Можливо хтось порекомендує ще якісь компанії?
dimalola214
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:54

Телефон: (067) 720-51-03- по этому номеру я не получила консультацию, а только услышала злой голос бабули, которой все звонят за консультацией.. это её собственный номер и к компании он не имеет никакого дела.
innatalko26
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