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Військовим піднімуть мінімальну
зарплату до 10 тисяч -...

Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:20

Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч -...

Пропонуємо до обговорення:
Модернізація системи забезпечення і фінансування - це все теж відбувається.

Дивися повний текст Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч - Гройсман.
R2
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Это тыловикам или на передовой?
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