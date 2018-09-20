Модернізація системи забезпечення і фінансування - це все теж відбувається.
Дивися повний текст Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч - Гройсман.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:20
Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч -...
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Дивися повний текст Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч - Гройсман.
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