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Кодекс про процедури банкрутства
скасовує заборону на...

Кодекс про процедури банкрутства скасовує заборону на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:23

Кодекс про процедури банкрутства скасовує заборону на...

Пропонуємо до обговорення:
Мораторій ввели в 2014 році.

Дивися повний текст Кодекс про процедури банкрутства скасовує заборону на стягнення квартир у боржників.
R2
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