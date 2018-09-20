Мораторій ввели в 2014 році.
Дивися повний текст Кодекс про процедури банкрутства скасовує заборону на стягнення квартир у боржників.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:23
Кодекс про процедури банкрутства скасовує заборону на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кодекс про процедури банкрутства скасовує заборону на стягнення квартир у боржників.
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