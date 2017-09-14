На його думку, кожен, хто подорожує Україною на авто, вже бачить масштаб ремонту доріг.
Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у 2019 році.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:54
Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у...
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Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у 2019 році.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:54
смысл с выделения средств если все деребанится и эти пресловутые 55 млрд (только вдумайтесь в эту цифру) превратяться в реальных затраченных миллиардов 5 от силы.. если не меньше
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