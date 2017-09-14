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Гройсман розповів, скільки
виділять на ремонт доріг у...

Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:54

Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у...

Пропонуємо до обговорення:
На його думку, кожен, хто подорожує Україною на авто, вже бачить масштаб ремонту доріг.

Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:54

смысл с выделения средств если все деребанится и эти пресловутые 55 млрд (только вдумайтесь в эту цифру) превратяться в реальных затраченных миллиардов 5 от силы.. если не меньше
magneet
 
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