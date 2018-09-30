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Срочный выкуп квартиры, дома в
Киеве. Продажа квартиры, дома

Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:42

Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома

Финансовая компания «UniGroup» осуществляет срочный выкуп недвижимости в г.Киеве и области до 40 км.
Мы можем провести срочный выкуп Вашей квартиры или частного дома в срок от 1 до 2 дней и предложить до 80% от рыночной стоимости Вашей недвижимости уже сегодня.
Преимущества срочного выкупа:
• максимально быстрое получение денежных средств
• экономия времени: нет необходимости искать покупателей
• появляется возможность быстро инвестировать полученные денежные средства
• все возможные риски сводятся к минимуму, ведь вашим покупателем выступает крупная финансовая компания.
• наши специалисты бесплатно возьмут на себя все хлопоты по сбору документов необходимых для совершения сделки, в том числе приватизируют квартиру, погасят задолженности по коммунальным платежам.
Финансовая компания «UniGroup» является покупателем и осуществляет срочный выкуп недвижимости за свои деньги, тем самым гарантированно предлагая Вам больше денег, чем посреднические агентства.
При «срочной продаже» недвижимости процесс выглядит точно так же, как и при обычной продаже, но скорость его реализации увеличивается минимум в два раза.
Если вы рассматриваете возможность срочного выкупа вашей квартиры, позвоните нашим специалистам или оставьте электронную заявку для предварительной оценки рыночной стоимости и консультации по условиям выкупа. Для этого достаточно будет назвать основные параметры квартиры и ее местоположение с точностью до улицы.
Получите бесплатную консультацию наших экспертов по ниже указанным контактам.
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
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