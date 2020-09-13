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Срочный выкуп квартиры, дома в
Киеве. Продажа квартиры, дома

Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:42

Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома

Финансовая компания «UniGroup» осуществляет срочный выкуп недвижимости в г.Киеве и области до 40 км.
Мы можем провести срочный выкуп Вашей квартиры или частного дома в срок от 1 до 2 дней и предложить до 80% от рыночной стоимости Вашей недвижимости уже сегодня.
Преимущества срочного выкупа:
• максимально быстрое получение денежных средств
• экономия времени: нет необходимости искать покупателей
• появляется возможность быстро инвестировать полученные денежные средства
• все возможные риски сводятся к минимуму, ведь вашим покупателем выступает крупная финансовая компания.
• наши специалисты бесплатно возьмут на себя все хлопоты по сбору документов необходимых для совершения сделки, в том числе приватизируют квартиру, погасят задолженности по коммунальным платежам.
Финансовая компания «UniGroup» является покупателем и осуществляет срочный выкуп недвижимости за свои деньги, тем самым гарантированно предлагая Вам больше денег, чем посреднические агентства.
При «срочной продаже» недвижимости процесс выглядит точно так же, как и при обычной продаже, но скорость его реализации увеличивается минимум в два раза.
Если вы рассматриваете возможность срочного выкупа вашей квартиры, позвоните нашим специалистам или оставьте электронную заявку для предварительной оценки рыночной стоимости и консультации по условиям выкупа. Для этого достаточно будет назвать основные параметры квартиры и ее местоположение с точностью до улицы.
Получите бесплатную консультацию наших экспертов по ниже указанным контактам.
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:03

UniGroup Подскажите, пожалуйста, за сколько денег вы сможете купить у меня квартиру в Киеве? 1к. на Ул. Глушкова, 32 квадрата?
y_kosyak23_45
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:19

Скажите, пожалуйста, а в Броварах выкупаете квартиру? Двухкомнатная, в центре города!?
karinakkoss80
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:18

Re: Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры,

Здравствуйте. Да, мы рассматриваем недвижимость в Броварах.
Для более детальной консультации Вы можете связаться по указанным контактам с нашими специалистами.
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:31

Я так розумію, що швидка купівля нерухомості вдбувається за 50% від її ринкової вартості?))) :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:52

Frant
Здравствуйте. Мы предлагаем своим клиентам до 80% от рыночной стоимости за 1 день.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:25

  Frant написав:Я так розумію, що швидка купівля нерухомості вдбувається за 50% від її ринкової вартості?))) :wink:

не факт
макс 40% от РЕАЛЬНОЙ стоимости
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:01

Re: Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры,

UniGroup написав:Frant
Здравствуйте. Мы предлагаем своим клиентам до 80% от рыночной стоимости за 1 день.
Ну так 50% - это и есть до 80%))
GALeon
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