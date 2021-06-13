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Срочный выкуп квартиры, дома в
Киеве. Продажа квартиры, дома

Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:16

  d2797491 написав:UniGroup

Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?


Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
UniGroup
 
Повідомлень: 12
З нами з: 05.04.18
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