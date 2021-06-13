Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:16
d2797491 написав: UniGroup
Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?
Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
UniGroup
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:01
UniGroup написав: d2797491 написав: UniGroup
Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?
Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
а за 70 км - не викупаєте?
Є необхідність терміново продати хату.
Frant
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:45
Frant написав: UniGroup написав: d2797491 написав: UniGroup
Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?
Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
а за 70 км - не викупаєте?
Є необхідність терміново продати хату.
Так вище є 2 ном.тел. - чи зателефонувати, у проХффффессссора немає на рахунку 2грн?
Успіх
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:54
Успіх написав:
Так вище є 2 ном.тел. - чи зателефонувати, у проХффффессссора немає на рахунку 2грн
еще не заработал.
vitaliian
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