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Срочный выкуп квартиры, дома в
Киеве. Продажа квартиры, дома

Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:16

  d2797491 написав:UniGroup

Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?


Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti
UniGroup
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:01

  UniGroup написав:
  d2797491 написав:UniGroup

Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?


Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti

а за 70 км - не викупаєте?
Є необхідність терміново продати хату. :cry:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:45

  Frant написав:
  UniGroup написав:
  d2797491 написав:UniGroup

Скажите, пожалуйста, а в Борисполе выкупаете квартиры?


Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
https://unigroup.kiev.ua/srochnyj-vykup-nedvizhimosti

а за 70 км - не викупаєте?
Є необхідність терміново продати хату. :cry:

Так вище є 2 ном.тел. - чи зателефонувати, у проХффффессссора немає на рахунку 2грн? :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:54

Re: Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры,

  Успіх написав:Так вище є 2 ном.тел. - чи зателефонувати, у проХффффессссора немає на рахунку 2грн
еще не заработал.
vitaliian
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