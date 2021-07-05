Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома

Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:16
Да, конечно, выкупаем недвижимость в Киеве и области до 30км.
Обращайтесь по ниже указанным контактам
067-434-56-46, 073-434-56-46
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:01
а за 70 км - не викупаєте?
Є необхідність терміново продати хату.
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:45
Так вище є 2 ном.тел. - чи зателефонувати, у проХффффессссора немає на рахунку 2грн?
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:54
Re: Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры,
Додано: Сер 30 чер, 2021 15:56
Re: Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры,
Там ещё не известно соответствие по целевому в акте и кадастре, бесплатно это выясняется по эцп,затем вытяг 115грн за пару дней,но есиче криво/старо (каких годов акт),то исправлять+3-4килогрн понадобится и пара недель,ну и нотарь потом запросит как узгодят
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:23
Re: Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры,
Сначала берешь кредит в Швыдкогроши, а когда не можешь с ними рассчитаться - быстро продаешь квартиру Унигруп. Формула успеха!
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