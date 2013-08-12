RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Розміщення коштів
/
Как взять кредит с просрочками
и плохой кредитной историей!

Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:50

Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей!

Мало кто думает о возможных просрочках по кредиту до того, как взять кредит. К сожалению, бывают ситуации, например, потеря работы кормильцем семьи, в результате которых вся семья попадает в долговую яму. Из таких ситуаций найти выход бывает непросто.
Многие кредиторы отказываются кредитовать людей с просрочками и плохой кредитной историей. Боясь не получить возврат денежных средств кредитные организации просто отказывают людям. Наличие просрочек по платежам более 30 дней, для банков, является 100% причиной отказа по заявке на кредит. Даже если сейчас у Вас уже хорошая работа и стабильная заработная плата.
Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей
Для того чтобы взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей нужно обращаться в небанковскую финансовую организацию. Частные кредиторы устанавливают собственные правила и требования к заемщикам. Условия кредитования у всех разные, но многие частные компании не обращают внимания на кредитную историю заемщика.
Например, компания “UniGroup” разработала программу кредитования под залог недвижимости. Кредит под залог недвижимости можно получить с негативной кредитной историей. В компании “UniGroup” возможно даже рефинансирование уже существующих кредитов под залог имущества. Условия кредита с просрочками и плохой кредитной историей.
Компания “UniGroup” предлагает выгодные условия кредитования под залог недвижимости. Получить кредит с наличием просрочек и плохой кредитной историей также просто, как и всем остальным заемщикам. Если залогом выступает недвижимость, то главную роль при формировании процентной ставки имеет качество залога.
Получить кредит можно под любую недвижимость, которая территориально находится в Киеве и Киевской области.
Процентная ставка по кредитам под залог недвижимости 1,5% в месяц. Вы сможете получить до 80% от стоимости залога. Условия кредитования от нашей компании гораздо выгодней, чем в банках Киева.
В нашей компании выдают кредиты без дополнительных комиссий. Вы будете выплачивать только процентную ставку по кредиту.
Кредит можно получить без справки о доходах, справки о несудимости и др. Для получения кредита необходимо предоставить паспорт, ИНН и документы на имущество.
Для получения детальной информации о кредитах с просрочками и плохой кредитной историей обращайтесь в нашу компанию. Сотрудники компании “UniGroup” Вас проконсультируют и помогут подобрать наиболее выгодные условия кредитования.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
Повідомлень: 27
З нами з: 05.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:35

Как взять кредит под залог недвижимости без справки о дохода

Если Вы решили взять кредит в Киеве, то Вы уже наверняка ознакомились с предложениями на рынке финансовых продуктов. Кредит может Вам понадобиться для разных нужд: выгодный инвестиционный проект, расширение бизнеса или же решение насущных финансовых вопросов. Среди всех видов кредитных продуктов особенно выделяется кредит под залог недвижимости в Киеве. Ставки по залоговым кредитам значительно ниже, чем по беззалоговым, а получить такой кредит проще. К сожалению, банки отказывают в кредите даже благонадежным заемщикам. Людям с негативной кредитной историей получить кредит в банке невозможно.
Небанковская финансовая организация "UniGroup" разработала лояльную и выгодную кредитную программу. Кредит от частного юридического лица выдается под более низкий процент и обладает рядом преимуществ.
Почему заемщики выбирают "UniGroup"
Кредит под залог недвижимости без справки о доходах.
Для получения кредита Вам понадобятся всего несколько документов:
• паспорт
• идентификационный код
• документ на право собственности недвижимости расположенной в Киеве или области до 30 км
• справка по Форме №13 из местной администрации
Вы можете подать заявку на кредит всего за несколько часов. Наши специалисты помогут подготовить все необходимые бумаги, и отправят заявку на рассмотрение. Ответ по заявке Вы получите через 2 часа, а не через 2 месяца, как это обычно происходит в банке. К концу дня Вы уже точно будете знать, что Вы получите кредит, и это очень важно для людей, которые испытывают потребность в средствах в настоящий момент.
Кредитование лиц с негативной кредитной историей.
Невозможно получить кредит в банке с негативной кредитной историей. К нам приходит много людей, которые обошли банки и получили отказы. На таком хождении по мукам они потеряли кучу драгоценного времени. Банки не дают кредит лицам с негативной кредитной историей даже под залог недвижимости. У нас Вы можете получить кредит под залог недвижимости без справки о доходах за 1 день.
Получение денег за несколько часов.
Одно из самых значительных наших преимуществ перед конкурентами – это выдача денег в течение нескольких часов после одобрения заявки. Мы разработали одну из самых быстрых схем по выдаче кредитов в Киеве, так как мы умеем ценить время наших клиентов.
Свобода выбора.
Нецелевое кредитование под залог недвижимости подразумевает, что Вы потратите полученные средства по своему усмотрению: расширение бизнеса, инвестирование, образование, оплата медицинских счетов или поездки – без предоставления отчета о покупках. Данный вид кредита обеспечивает полную свободу действий заемщика в финансовых операциях.
Кто может обратится за кредитом под залог недвижимости без справки о доходах?
Компания "UniGroup" в основе своей философии закладывает комфорт и лояльное отношение к каждому заемщику. Мы кредитуем не только граждан Украины, но и граждан других стран. Мы выдаем кредиты не только компаниям, но и частным лицам. Мы не обращаем внимания на Ваш социальный статус. У нас получали кредиты под залог недвижимости без справки о доходах люди с негативной кредитной историей, студенты, пенсионеры и домохозяйки. Мы подбираем оптимальные условия кредита для комфорта каждого заемщика.
Мы рекомендуем всем заемщикам перед посещением офиса компании "UniGroup" связаться с одним из наших специалистов и уточнить перечень документов которые необходимо взять с собой. Для получения кредита могут потребоваться паспортные данные супруга(ги), свидетельство о заключении брака и правоустанавливающие документы на недвижимость.
Для получения детальной информации о кредитах под залог недвижимости без справки о доходах в Киеве обращайтесь в нашу компанию.
Сотрудники компании “UniGroup” Вас проконсультируют и помогут подобрать наиболее выгодные условия кредитования.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
Повідомлень: 27
З нами з: 05.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Я потрібен кредит терміново
Anonymous » Сер 04 вер, 2013 02:16
2 4511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 січ, 2015 23:30
sarahadamsalakija
Деньги в долг кредит наличными без залога и предоплат! 1, 2, 3, 4
Vladislavv » Пон 28 жов, 2013 22:07
37 13098
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 кві, 2014 11:02
syomkin8030
Кредит, помощь в получении.
Anonymous » Нед 04 сер, 2013 20:22
3 3313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2013 22:13
annet2013

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4978)
30.10.2018 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.