Многие кредиторы отказываются кредитовать людей с просрочками и плохой кредитной историей. Боясь не получить возврат денежных средств кредитные организации просто отказывают людям. Наличие просрочек по платежам более 30 дней, для банков, является 100% причиной отказа по заявке на кредит. Даже если сейчас у Вас уже хорошая работа и стабильная заработная плата.
Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей
Для того чтобы взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей нужно обращаться в небанковскую финансовую организацию. Частные кредиторы устанавливают собственные правила и требования к заемщикам. Условия кредитования у всех разные, но многие частные компании не обращают внимания на кредитную историю заемщика.
Например, компания “UniGroup” разработала программу кредитования под залог недвижимости. Кредит под залог недвижимости можно получить с негативной кредитной историей. В компании “UniGroup” возможно даже рефинансирование уже существующих кредитов под залог имущества. Условия кредита с просрочками и плохой кредитной историей.
Компания “UniGroup” предлагает выгодные условия кредитования под залог недвижимости. Получить кредит с наличием просрочек и плохой кредитной историей также просто, как и всем остальным заемщикам. Если залогом выступает недвижимость, то главную роль при формировании процентной ставки имеет качество залога.
Получить кредит можно под любую недвижимость, которая территориально находится в Киеве и Киевской области.
Процентная ставка по кредитам под залог недвижимости 1,5% в месяц. Вы сможете получить до 80% от стоимости залога. Условия кредитования от нашей компании гораздо выгодней, чем в банках Киева.
В нашей компании выдают кредиты без дополнительных комиссий. Вы будете выплачивать только процентную ставку по кредиту.
Кредит можно получить без справки о доходах, справки о несудимости и др. Для получения кредита необходимо предоставить паспорт, ИНН и документы на имущество.
Для получения детальной информации о кредитах с просрочками и плохой кредитной историей обращайтесь в нашу компанию. Сотрудники компании “UniGroup” Вас проконсультируют и помогут подобрать наиболее выгодные условия кредитования.
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