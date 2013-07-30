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Как взять кредит с просрочками
и плохой кредитной историей!

Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:50

Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей!

Мало кто думает о возможных просрочках по кредиту до того, как взять кредит. К сожалению, бывают ситуации, например, потеря работы кормильцем семьи, в результате которых вся семья попадает в долговую яму. Из таких ситуаций найти выход бывает непросто.
Многие кредиторы отказываются кредитовать людей с просрочками и плохой кредитной историей. Боясь не получить возврат денежных средств кредитные организации просто отказывают людям. Наличие просрочек по платежам более 30 дней, для банков, является 100% причиной отказа по заявке на кредит. Даже если сейчас у Вас уже хорошая работа и стабильная заработная плата.
Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей
Для того чтобы взять кредит с просрочками и плохой кредитной историей нужно обращаться в небанковскую финансовую организацию. Частные кредиторы устанавливают собственные правила и требования к заемщикам. Условия кредитования у всех разные, но многие частные компании не обращают внимания на кредитную историю заемщика.
Например, компания “UniGroup” разработала программу кредитования под залог недвижимости. Кредит под залог недвижимости можно получить с негативной кредитной историей. В компании “UniGroup” возможно даже рефинансирование уже существующих кредитов под залог имущества. Условия кредита с просрочками и плохой кредитной историей.
Компания “UniGroup” предлагает выгодные условия кредитования под залог недвижимости. Получить кредит с наличием просрочек и плохой кредитной историей также просто, как и всем остальным заемщикам. Если залогом выступает недвижимость, то главную роль при формировании процентной ставки имеет качество залога.
Получить кредит можно под любую недвижимость, которая территориально находится в Киеве и Киевской области.
Процентная ставка по кредитам под залог недвижимости 1,5% в месяц. Вы сможете получить до 80% от стоимости залога. Условия кредитования от нашей компании гораздо выгодней, чем в банках Киева.
В нашей компании выдают кредиты без дополнительных комиссий. Вы будете выплачивать только процентную ставку по кредиту.
Кредит можно получить без справки о доходах, справки о несудимости и др. Для получения кредита необходимо предоставить паспорт, ИНН и документы на имущество.
Для получения детальной информации о кредитах с просрочками и плохой кредитной историей обращайтесь в нашу компанию. Сотрудники компании “UniGroup” Вас проконсультируют и помогут подобрать наиболее выгодные условия кредитования.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:35

Как взять кредит под залог недвижимости без справки о дохода

Если Вы решили взять кредит в Киеве, то Вы уже наверняка ознакомились с предложениями на рынке финансовых продуктов. Кредит может Вам понадобиться для разных нужд: выгодный инвестиционный проект, расширение бизнеса или же решение насущных финансовых вопросов. Среди всех видов кредитных продуктов особенно выделяется кредит под залог недвижимости в Киеве. Ставки по залоговым кредитам значительно ниже, чем по беззалоговым, а получить такой кредит проще. К сожалению, банки отказывают в кредите даже благонадежным заемщикам. Людям с негативной кредитной историей получить кредит в банке невозможно.
Небанковская финансовая организация "UniGroup" разработала лояльную и выгодную кредитную программу. Кредит от частного юридического лица выдается под более низкий процент и обладает рядом преимуществ.
Почему заемщики выбирают "UniGroup"
Кредит под залог недвижимости без справки о доходах.
Для получения кредита Вам понадобятся всего несколько документов:
• паспорт
• идентификационный код
• документ на право собственности недвижимости расположенной в Киеве или области до 30 км
• справка по Форме №13 из местной администрации
Вы можете подать заявку на кредит всего за несколько часов. Наши специалисты помогут подготовить все необходимые бумаги, и отправят заявку на рассмотрение. Ответ по заявке Вы получите через 2 часа, а не через 2 месяца, как это обычно происходит в банке. К концу дня Вы уже точно будете знать, что Вы получите кредит, и это очень важно для людей, которые испытывают потребность в средствах в настоящий момент.
Кредитование лиц с негативной кредитной историей.
Невозможно получить кредит в банке с негативной кредитной историей. К нам приходит много людей, которые обошли банки и получили отказы. На таком хождении по мукам они потеряли кучу драгоценного времени. Банки не дают кредит лицам с негативной кредитной историей даже под залог недвижимости. У нас Вы можете получить кредит под залог недвижимости без справки о доходах за 1 день.
Получение денег за несколько часов.
Одно из самых значительных наших преимуществ перед конкурентами – это выдача денег в течение нескольких часов после одобрения заявки. Мы разработали одну из самых быстрых схем по выдаче кредитов в Киеве, так как мы умеем ценить время наших клиентов.
Свобода выбора.
Нецелевое кредитование под залог недвижимости подразумевает, что Вы потратите полученные средства по своему усмотрению: расширение бизнеса, инвестирование, образование, оплата медицинских счетов или поездки – без предоставления отчета о покупках. Данный вид кредита обеспечивает полную свободу действий заемщика в финансовых операциях.
Кто может обратится за кредитом под залог недвижимости без справки о доходах?
Компания "UniGroup" в основе своей философии закладывает комфорт и лояльное отношение к каждому заемщику. Мы кредитуем не только граждан Украины, но и граждан других стран. Мы выдаем кредиты не только компаниям, но и частным лицам. Мы не обращаем внимания на Ваш социальный статус. У нас получали кредиты под залог недвижимости без справки о доходах люди с негативной кредитной историей, студенты, пенсионеры и домохозяйки. Мы подбираем оптимальные условия кредита для комфорта каждого заемщика.
Мы рекомендуем всем заемщикам перед посещением офиса компании "UniGroup" связаться с одним из наших специалистов и уточнить перечень документов которые необходимо взять с собой. Для получения кредита могут потребоваться паспортные данные супруга(ги), свидетельство о заключении брака и правоустанавливающие документы на недвижимость.
Для получения детальной информации о кредитах под залог недвижимости без справки о доходах в Киеве обращайтесь в нашу компанию.
Сотрудники компании “UniGroup” Вас проконсультируют и помогут подобрать наиболее выгодные условия кредитования.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:57

Кредит на покупку недвижимости

Понятие «жизни в кредит» уже давно утратило негативный оттенок. Жители развитых стран вот уже многие десятилетия не откладывают комфортную жизнь, образование и развитие бизнеса на завтра. При недостатке или отсутствии личных средств они активно пользуются кредитами.
Особенно популярны во всем мире кредиты на покупку квартир и другой недвижимости, при которых сама недвижимость служит залогом для получения денежных средств.
Действительно, гораздо разумнее получить кредит на покупку недвижимости, а затем погашать заем и наслаждаться жизнью в собственной квартире, доме или пользоваться всеми преимуществами владельца коммерческой недвижимости, чем платить постоянно возрастающую арендную плату. К тому же, анализ рынка показывает, что на сегодняшний день ежемесячные затраты на ипотеку сравнимы с арендной платой за наем вторичного жилья. При этом, возвращая кредит на покупку жилья, вы фактически отдаете деньги за собственную квартиру.
Безусловно, выдавая деньги под залог недвижимости, любые кредитные организации преследуют две цели - получение прибыли и обеспечение возвратности финансовых средств. Залог в виде недвижимости обеспечивает выполнение второй задачи, именно поэтому кредиты на покупку квартир выдаются на наиболее выгодных для клиента условиях по процентной ставке и по срокам.
Приняв решение о необходимости кредита на покупку квартиры, нужно со всей ответственностью отнестись к выбору не только объекта (а это может быть квартира в новостройке или на вторичном рынке жилья), но и к выбору кредитующей организации. Обратившись в компанию "UniGroup" вы в течение всего периода действия договора будете иметь дело с профессионалами. Мы не являемся посредниками и, в отличие от банка, не станем требовать от вас огромного пакета документов.
Для оформления кредита на покупку недвижимости от вас потребуется только паспорт, ИНН, Форма-3 из ЖЭКа и правоустанавливающие документы. Мы принимаем к рассмотрению заявки, не требуя справки о доходах, и работаем даже с клиентами, имеющими неблагоприятную кредитную историю.
Решение принимается в течение нескольких часов после подачи заявки на нашем сайте или по телефону. При личной встрече наш специалист проведет осмотр объекта недвижимости, проверит предоставленные документы и подготовит договор, после подписания которого вы получите всю сумму. Минимальная процентная ставка и длительный срок погашения кредита на покупку недвижимости позволит вам в самые короткие сроки переехать в свою квартиру. Наши специалисты помогут вам спланировать график платежей, исходя из ваших возможностей и без привязки к курсу доллара.
Предварительно вы можете самостоятельно оценить свои финансовые возможности, воспользовавшись нашим онлайн калькулятором.
Мы дорожим своей репутаций и выдаем собственные средства, поэтому готовы к компромиссам и лояльны к нашим заемщикам. В наших кредитных договорах нет скрытых платежей, дополнительных страховок и предоплат.
Мы предоставляем возможность погашения кредита на покупку недвижимости досрочно, без штрафов и комиссий.
Работая в правовом поле, мы гарантируем прозрачность и безопасность каждой сделки.
Если вы давно мечтаете о квартире, но никак не соберете нужную сумму, если вы уже задумались об ипотеке, обратитесь к специалистам компании "UniGroup". Мы поможем вам быстро и выгодно решить квартирный вопрос.
Простые шаги получения кредита:
Заявка. Оставить заявку вы можете удобным для вас способом: онлайн или по телефону. Наши консультанты готовы предоставить любую необходимую информацию, проконсультируют по условиям и ответят на все вопросы.
Оценка. При личной встрече наш оценщик проведет осмотр объекта. Юрист проверит предоставленные вами документы и подготовит договор с учетом предварительных договоренностей и выбранных вами условий.
Выдача. После подписания документов вы сможете получить необходимую вам сумму наличными.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:47

Re: Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной истори

Могу себе представить какие у Вас проценты...
Legonok
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 17:31

Legonok
Все условия описаны на нашем сайте.
Пожалуйста, ознакомтесь.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:20

Legonok

Проценты вполне доступны. Все условия описаны на сайте и на сегодняшний актуальны
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:21

Здравствуйте. Подскажите, работаете в Харькове? Нужен кредит, но я живу в Харькове.
karinakkoss80
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:23

Добрый вечер. Меня интересует, работаете ли Вы в Одессе?
klimenkoe422
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:20

Re: Как взять кредит с просрочками и плохой кредитной истори

Здравствуйте. На сегодняшний день мы работаем в таких регионах - Киев и область, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Полтава, Житомир.
Более детальную информацию можете уточнить у наших специалистов по указанным контактам.
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
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