В Україні майже дві третини населення отримують різні види соціальної допомоги.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують \"соціалку\".
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:55
У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують \"соціалку\".
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:55
Люди, не имеющие права на пенсию получают социальную помощь и их количество будет расти
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:04
Re: У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують
Вчера спрашиваю одного мастера
- Налоги платишь? -
- Нет -
- А как же пенсия? -
- Буду получать социалку -
А я налоги плачу. Чтобы кто то получал социалку. И сомневаюсь что до пенсии доживу. Выбрасывание денег в пропасть.
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