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У Мінсоцполітики порахували,
скільки українців отримують...

У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:55

У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні майже дві третини населення отримують різні види соціальної допомоги.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують \"соціалку\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:55

Люди, не имеющие права на пенсию получают социальную помощь и их количество будет расти
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:04

Re: У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують

Вчера спрашиваю одного мастера
- Налоги платишь? -
- Нет -
- А как же пенсия? -
- Буду получать социалку -

А я налоги плачу. Чтобы кто то получал социалку. И сомневаюсь что до пенсии доживу. Выбрасывание денег в пропасть.
p_a_l
 
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