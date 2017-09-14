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У Мінсоцполітики порахували,
скільки українців отримують...

У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:55

У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні майже дві третини населення отримують різні види соціальної допомоги.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують \"соціалку\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:55

Люди, не имеющие права на пенсию получают социальную помощь и их количество будет расти
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:04

Re: У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують

Вчера спрашиваю одного мастера
- Налоги платишь? -
- Нет -
- А как же пенсия? -
- Буду получать социалку -

А я налоги плачу. Чтобы кто то получал социалку. И сомневаюсь что до пенсии доживу. Выбрасывание денег в пропасть.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:48

"а также почти 400 тысяч женщин – помощь одиноким матерям." из которых действительно одинокими является в лучшем случае треть. Остальные либо нашли сожителя и живут с ним "гражданским браком" либо вообще развелись с мужем ради получения этих денег, но продолжают жить одной семьей.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:45

Re: У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують

Roman, вы в этом уверены))?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:05

Moimir, среди моих соседей - таких 90 % (из тех кто получает эту помощь), поэтому на счет 60% (если взять всю Украину) - да уверен. ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:18

  RomanTik написав:Moimir, среди моих соседей - таких 90 % (из тех кто получает эту помощь), поэтому на счет 60% (если взять всю Украину) - да уверен. ))

Помощь одиноким матерям выдается на ребенка. Сожитель как бы не при чем. Ребенок уж точно ни в чем не виноват. Наши люди переполнены ненавистью, адресуя ее не тем
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:15

Moimir, так какая же она одинокая если есть сожитель? Это просто хитропопость.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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