У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...

А кто платит получателям социалки? Эти деньги с неба падают?
Пенсия - это ЕСВ. Налог на доходы физ. лиц. учли?
Посмотрите на что тратят бюджет страны, что-бы понять объемы на социалку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:36
А кто платит получателям социалки? Эти деньги с неба падают?
Пенсия - это ЕСВ. Налог на доходы физ. лиц. учли?
Посмотрите на что тратят бюджет страны, что-бы понять объемы на социалку.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:59
Одиноким матерям почти ничего не платят, если она работает (как я понял).
То-есть если мать с 1 ребенком, зарабатывает меньше 3118 то ей доплатят до этой суммы помощью.
Додано: Суб 17 лис, 2018 01:56
С неба деньги не падают и многие получатели соц-ки были в своё время такими же плательщиками и Вы можете в любой момент оказаться в кагорте получателей.Претензии выставлять нужно,не получателям,а распределителям.И ЕСВ Вы платите себе(только на будущее)когда настанет будущее,вот тогда и посмотрите(по делам вашим и воздастся).
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:30
Я получателям притензии не предъявляю. Я указываю на огрехи распределителей.
Не может половина населения страны получать льготы и (или) соц. помощь.
Получать соц. помощь (льготы) должны люди у которых денег нехватает, а не люди, которые в здании СБУ просидели, в кабмине, в ВР, люди с заработком в конверте...
---
А насчет будущего и ЕСВ, то если я мог отказатся от пенсии и соответсвенно уплаты ЕСВ в пользу накоплений, то я давно бы это сделал.
В стране где 50% экономики в тени и 50% людей на дотациях, нет будущего.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
|