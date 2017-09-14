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У Мінсоцполітики порахували,
скільки українців отримують...

У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:36

  chumakcm1430 написав:Вы налоги платите не получателям социалки,а на содержание армии чиновников и их челяди от детей до правнуков.Вы платите налоги и от государства имеете ровным счётот то же,что и те кто не платит.Разве что у Вас будет-ПЕНСИЯ,а не социалка,вот за это и платите.

А кто платит получателям социалки? Эти деньги с неба падают?
Пенсия - это ЕСВ. Налог на доходы физ. лиц. учли?
Посмотрите на что тратят бюджет страны, что-бы понять объемы на социалку.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:59

Одиноким матерям почти ничего не платят, если она работает (как я понял).
Если добавить все виды доходов членов семьи, прописаных вместе с матерью, за последние 6 месяцев и разделить на 6 а потом на количество этих членов семьи, сумма на одного человека должна выйти меньше 1559 грн. (в след месяце будет 1626). В таком случае Вам доплачивают разницу, путем назначения помощи.

То-есть если мать с 1 ребенком, зарабатывает меньше 3118 то ей доплатят до этой суммы помощью.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:56

  cannabis_ua написав:
  chumakcm1430 написав:Вы налоги платите не получателям социалки,а на содержание армии чиновников и их челяди от детей до правнуков.Вы платите налоги и от государства имеете ровным счётот то же,что и те кто не платит.Разве что у Вас будет-ПЕНСИЯ,а не социалка,вот за это и платите.

А кто платит получателям социалки? Эти деньги с неба падают?
Пенсия - это ЕСВ. Налог на доходы физ. лиц. учли?
Посмотрите на что тратят бюджет страны, что-бы понять объемы на социалку.

С неба деньги не падают и многие получатели соц-ки были в своё время такими же плательщиками и Вы можете в любой момент оказаться в кагорте получателей.Претензии выставлять нужно,не получателям,а распределителям.И ЕСВ Вы платите себе(только на будущее)когда настанет будущее,вот тогда и посмотрите(по делам вашим и воздастся).
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:30

  chumakcm1430 написав:С неба деньги не падают и многие получатели соц-ки были в своё время такими же плательщиками и Вы можете в любой момент оказаться в кагорте получателей.Претензии выставлять нужно,не получателям,а распределителям.И ЕСВ Вы платите себе(только на будущее)когда настанет будущее,вот тогда и посмотрите(по делам вашим и воздастся).

Я получателям притензии не предъявляю. Я указываю на огрехи распределителей.
Не может половина населения страны получать льготы и (или) соц. помощь.
Получать соц. помощь (льготы) должны люди у которых денег нехватает, а не люди, которые в здании СБУ просидели, в кабмине, в ВР, люди с заработком в конверте...
---
А насчет будущего и ЕСВ, то если я мог отказатся от пенсии и соответсвенно уплаты ЕСВ в пользу накоплений, то я давно бы это сделал.
В стране где 50% экономики в тени и 50% людей на дотациях, нет будущего.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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