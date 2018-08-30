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Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ опублікований у випуску Урядового угорського бюлетеня.
Дивися повний текст Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття майже на 5 млн євро
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10
Дайте 10 млн вчителям української мови.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:30
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