RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Угорщина вирішила профінансувати
сферу освіти Закарпаття...

Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10

Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ опублікований у випуску Урядового угорського бюлетеня.

Дивися повний текст Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття майже на 5 млн євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85129
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10

Дайте 10 млн вчителям української мови.
anton_gms
 
Повідомлень: 591
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:30

Ласкове теля у двох маток сосе
heavensfeel
 
Повідомлень: 52
З нами з: 02.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" планує залучати інвестиції в сферу...
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:29
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 19:34
Radon
Путін заявив про готовність профінансувати "Північний... 1, 2
R2 » Пон 24 вер, 2018 11:22
18 1012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 13:59
Волгарь
Гройсман розповів, як зросло фінансування освіти...
R2 » Чет 30 сер, 2018 15:49
2 113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 сер, 2018 23:21
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.