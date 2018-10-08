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Батька-боржника з Печерська
змусили сплатити 800 тисяч...

Батька-боржника з Печерська змусили сплатити 800 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:32

Батька-боржника з Печерська змусили сплатити 800 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
В інших районах суми боргів розподілилися наступним чином: Шевченківський – більш 731 тис. грн, Деснянський – 412 тис. грн, Оболонський – понад 236 тис. грн, Дарницький більш 349 тис. грн, Святошинський – понад 255 тис. грн.

Дивися повний текст Батька-боржника з Печерська змусили сплатити 800 тисяч гривень аліментів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:32

Неплохо так получить за три года 800 штук от папочки. Это и работать ненужно.
Раставь ноги, а потом на одних алиментах живи?
p_a_l
 
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