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Новостворена компанія “Нафтогаз
Трейдинг” розпочала...

Новостворена компанія “Нафтогаз Трейдинг” розпочала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:45

Новостворена компанія “Нафтогаз Трейдинг” розпочала...

Пропонуємо до обговорення:
Новостворена компанія ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи "Нафтогаз", розпочала продаж газу.

Дивися повний текст Новостворена компанія “Нафтогаз Трейдинг” розпочала продаж газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:46

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vitali_kalinin
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