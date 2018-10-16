Це сталося через появу в ЗМІ інформації про купівлю великого пакета їхніх акцій "Сбербанком".
Дивися повний текст За кілька хвилин: велика російська компанія різко подешевшала на $1 млрд.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:04
За кілька хвилин: велика російська компанія різко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За кілька хвилин: велика російська компанія різко подешевшала на $1 млрд.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:04
Варум? Так и не понял.... Ну и что что Сбер купил часть акций ,почему дешевей то?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:26
vladus17,
такая милая наивность:) не смущает что 30% пакет акций Яндекса перешел госбанку РФ? Как бы общеизвестно что все к чему прикасается путинский режим - становится токсичным. Кто теперь даст гарантии остальным инвесторам, что Сбер завтра не профинансирует поставку С-300 в Иран или постройку реактора в КНДР? И все, привет санкции)
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:53
Потому что это укросми и у них задача не информировать а доказывать что у соседа тоже корова сдохла. А по акциям все просто вначале они выросли на инфе о покупке а потом упали когда инфа не подтвердилась.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:03
redmax11
не вижу логики в вашем сообщении.
Яндекс и так подконтролен Алишеру У., а он сами знаете кто.
Сбербанк и так подконтролен Госбанку РФ.
При чем тут слово "теперь" если это уже "сейчас" и уже "давно".
Я тоже не вижу логики в падении стоимости яндекса из за этой новости.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19
Дружище ну и каша в твоей башке. Каким боком покупка акций Яндекса поможет или помешает Сбербанку делать все те ужасные вещи которые ты перечислил? Также порефлексируй на тему почему деятельность Сбербанка у нас разрешена а деятельность зарегистрированного в Голландии яндекса - запрещена.
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