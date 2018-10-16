За кілька хвилин: велика російська компанія різко...

Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:43

vitali_kalinin,

а давай ты порефлексируешь, почему на 30% пакет акций покупатель нашелся только в лице токсичного российского банка? Акции обвалились изза того что просочились слухи о покупке их Сбером, а не об отказе от покупки. Если у тебя есть другие пруфы, то давай, удиви.

Для меня же все очевидно, как и для многих наблюдателей извне, что в России олигарх расстается с контролирующим пакетом в пользу государства только в 2х случаях - либо на него это самое государство очень жестко наехало, либо он боиться наезда от таких же олигархов, приближенных к Путину, и покупает зонтик. Но если ты мыслишь альтернативно - почему бы тебе не купить акции Яндекса, ведь наверняка по твоей логике впереди мощный отскок?