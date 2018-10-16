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За кілька хвилин: велика
російська компанія різко...

За кілька хвилин: велика російська компанія різко...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:04

За кілька хвилин: велика російська компанія різко...

Пропонуємо до обговорення:
Це сталося через появу в ЗМІ інформації про купівлю великого пакета їхніх акцій "Сбербанком".

Дивися повний текст За кілька хвилин: велика російська компанія різко подешевшала на $1 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:04

Варум? Так и не понял.... Ну и что что Сбер купил часть акций ,почему дешевей то?
vladus17
 
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vladus17,
такая милая наивность:) не смущает что 30% пакет акций Яндекса перешел госбанку РФ? Как бы общеизвестно что все к чему прикасается путинский режим - становится токсичным. Кто теперь даст гарантии остальным инвесторам, что Сбер завтра не профинансирует поставку С-300 в Иран или постройку реактора в КНДР? И все, привет санкции)
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:53

  vladus17 написав:Варум? Так и не понял.... Ну и что что Сбер купил часть акций ,почему дешевей то?

Потому что это укросми и у них задача не информировать а доказывать что у соседа тоже корова сдохла. А по акциям все просто вначале они выросли на инфе о покупке а потом упали когда инфа не подтвердилась.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:03

redmax11
не вижу логики в вашем сообщении.
Яндекс и так подконтролен Алишеру У., а он сами знаете кто.
Сбербанк и так подконтролен Госбанку РФ.
При чем тут слово "теперь" если это уже "сейчас" и уже "давно".

Я тоже не вижу логики в падении стоимости яндекса из за этой новости.
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19

  redmax11 написав:vladus17,
такая милая наивность:) не смущает что 30% пакет акций Яндекса перешел госбанку РФ? Как бы общеизвестно что все к чему прикасается путинский режим - становится токсичным. Кто теперь даст гарантии остальным инвесторам, что Сбер завтра не профинансирует поставку С-300 в Иран или постройку реактора в КНДР? И все, привет санкции)

Дружище ну и каша в твоей башке. Каким боком покупка акций Яндекса поможет или помешает Сбербанку делать все те ужасные вещи которые ты перечислил? Также порефлексируй на тему почему деятельность Сбербанка у нас разрешена а деятельность зарегистрированного в Голландии яндекса - запрещена.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:43

vitali_kalinin,
а давай ты порефлексируешь, почему на 30% пакет акций покупатель нашелся только в лице токсичного российского банка? Акции обвалились изза того что просочились слухи о покупке их Сбером, а не об отказе от покупки. Если у тебя есть другие пруфы, то давай, удиви.
Для меня же все очевидно, как и для многих наблюдателей извне, что в России олигарх расстается с контролирующим пакетом в пользу государства только в 2х случаях - либо на него это самое государство очень жестко наехало, либо он боиться наезда от таких же олигархов, приближенных к Путину, и покупает зонтик. Но если ты мыслишь альтернативно - почему бы тебе не купить акции Яндекса, ведь наверняка по твоей логике впереди мощный отскок?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:32

  vitali_kalinin написав:Также порефлексируй на тему почему деятельность Сбербанка у нас разрешена а деятельность зарегистрированного в Голландии яндекса - запрещена.


Ух ты, еще один кремлебот маскируется под украинца? Ну-ну.

И деятельность российского Сбербанка в Украине не запрещена. Но и не разрешена.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:18

  Sommer написав:И деятельность российского Сбербанка в Украине не запрещена. Но и не разрешена.


Если быть точным, то деятельность Сбербанка вполне себе разрешена с ограничением на вывод капитала.
Удивительно, что этот Сбербанк давно не закрыли, не может госбанк страны-агрессора существовать в стране жертве агрессии, по определению.

А по покупке части Яндекса журналисты совсем не донесли собственно два самых интересных вопроса:
1/ Зачем часть Яндекса купил именно токсичный госбанк, хотя всем очевидно, что те же люди из семьи легко могли купить тоже самое через структуры не под санкциями
2/ На хрена Яндекс в принципе нужен банку, еще недавно Греф занимался оптимизацией с продажей непрофильных активов, и вот опять.
freeze
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