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За кілька хвилин: велика
російська компанія різко...

За кілька хвилин: велика російська компанія різко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:43

Да прекрасно Яндекс работает в Украине. Даже Яндекс такси вызвать не проблема.
Пробки и прогноз погоды оперативно и точно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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