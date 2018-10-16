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За кілька хвилин: велика
російська компанія різко...

За кілька хвилин: велика російська компанія різко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 06:24

Re: За кілька хвилин: велика російська компанія різко...

  Sommer написав:Украинский сбер - это дочерняя компания. Украинская. Как и все "заграничные" банки.

Да, да..
А газ словацкий.
И уголь американский.. :)
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