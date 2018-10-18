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Кличко оголосив про початок
опалювального сезону в Києві

Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:22

Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Кличко заявив, що тепло вже подають у школи, дитсадки, інші навчальні заклади і лікарні.

Дивися повний текст Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:22

Так только начинается или уже начался, или начался не для всех? Шо он мелет?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:09

на Подоле по прежднему холодно и нет горячей воды...
Cler
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