Кличко заявив, що тепло вже подають у школи, дитсадки, інші навчальні заклади і лікарні.
Дивися повний текст Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:22
Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві
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Дивися повний текст Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:22
Так только начинается или уже начался, или начался не для всех? Шо он мелет?
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