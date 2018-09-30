2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:58

makishin60 написав: В Украине 450000 населения живет на прожиточный минимум 1453 грн , 50000 населения живет на 625 грн (пособие тем у кого нет пенсии) , 60000 населения вообще живут без ничего . В принципе при Кучме когда не давали зарплат и пенсий то люди вообще голодали так что сейчас все хорошо ))) , люди привыкли когда вовремя дают пенсии и зарплаты . При Кучме если у тебя был хоть кусок земли или дача то субсидию не давали , не давали если у тебя был депозит или ржавый москвич . В Украине 450000 населения живет на прожиточный минимум 1453 грн , 50000 населения живет на 625 грн (пособие тем у кого нет пенсии) , 60000 населения вообще живут без ничего . В принципе при Кучме когда не давали зарплат и пенсий то люди вообще голодали так что сейчас все хорошо ))) , люди привыкли когда вовремя дают пенсии и зарплаты . При Кучме если у тебя был хоть кусок земли или дача то субсидию не давали , не давали если у тебя был депозит или ржавый москвич .

При Кучме коммуналка стоила копейки. Конечно если совсем нет работы - а так и было - то все равно плохо. Я даже помню сливочное масло давали по спискам и по специальным книгам с пропиской - у нас 1 раз в месяц - 200 грамм - и наши продавцы их крали, расписывались за людей. А кто что докажет ? Вообщем не было даже сливочного масла. Но это что - наш идеал ? И куда мы пришли за 20 лет ? Тогда был особый период тотального разграбления Украины - у нас в Днепре - при Кучме Лазоренко Павел - украл весь Центральный проспект со всей недвигой исторической на нем. Даже Министерство Черной металлургии Украины, и Соборы католические. Что интересно , даже когда Лазоренко сидел в тюрьме - всю эту коммунальную недвигу не вернули в коммунальную собственность, а ему отсюда передавали арендную плату. Поляки правда свой католический собор отвоевали - с трудом - на международном уровне был скандал - вернули уже в состоянии на скорую руку с разрушенной крышей - накануне возврата. При том Лазоренко - за это компенсировали из городской казны деньгами. Чем хвалитесь ? Когда закончится это уголовный бред в стране и разве можно это называть красивыми словами "перестройка", "реформы" ?