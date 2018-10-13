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У НБУ спрогнозували ситуацію
з курсом гривні до кінця року

У НБУ спрогнозували ситуацію з курсом гривні до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:08

У НБУ спрогнозували ситуацію з курсом гривні до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку України стабілізувалася, до кінця року коливання курсу гривні малоймовірні.

Дивися повний текст У НБУ спрогнозували ситуацію з курсом гривні до кінця року.
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