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У НБУ спрогнозували ситуацію з курсом гривні до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:08
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку України стабілізувалася, до кінця року коливання курсу гривні малоймовірні.
Дивися повний текст У НБУ спрогнозували ситуацію з курсом гривні до кінця року
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:08
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