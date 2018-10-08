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Кличко показав, яким буде міст між Володимирською гіркою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Столична влада обіцяє презентувати міст киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року
Дивися повний текст Кличко показав, яким буде міст між Володимирською гіркою і Аркою Дружби народів (відео)
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16
А он не хочет показать отдохнувший мост?
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vitali_kalinin
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