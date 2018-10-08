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Кличко показав, яким буде міст
між Володимирською гіркою...

Кличко показав, яким буде міст між Володимирською гіркою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16

Кличко показав, яким буде міст між Володимирською гіркою...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада обіцяє презентувати міст киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року

Дивися повний текст Кличко показав, яким буде міст між Володимирською гіркою і Аркою Дружби народів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:16

А он не хочет показать отдохнувший мост?
vitali_kalinin
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