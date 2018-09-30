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Максимальна ціна газу на українському ринку у вересні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Максимальна ціна газу на ринку України у вересні 2018 року зросла на 12% в порівнянні з серпнем і склала 14 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ, без урахування тарифів на транспортування і розподіл).
Дивися повний текст Максимальна ціна газу на українському ринку у вересні зросла на 12% - НКРЕКП
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43
а что уже есть украинский рынок газа?
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