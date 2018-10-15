Дані про перегляди завищили в 2,5-10 разів.
Дивися повний текст На Facebook подали до суду через завищені перегляди відео.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:18
На Facebook подали до суду через завищені перегляди відео
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Facebook подали до суду через завищені перегляди відео.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:18
нет такого преступления на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300% - это Карл Маркс сказал более 150 лет назад, но за это время мало что изменилось...
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