Використання приладів в ручному режимі вносить суб'єктивну складову і загрожує появою корупційних моментів.
Дивися повний текст Експерти назвали ризики системи TruCam.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:51
Експерти назвали ризики системи TruCam
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Дивися повний текст Експерти назвали ризики системи TruCam.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:51
“Во-первых, знаков, предупреждающих о контроле скорости, я не видел вообще нигде. Патрульные автомобили иногда стоят открыто, а иногда практически “в кустах”".
Странные претензии. Какая разница где находится патрульный? Пусть хоть на дороге, хоть в кустах, хоть на столбе, а ты не нарушай. А предупреждение о контроле есть в ПДД, чего не понятно.
“Они постановление выносят непосредственно на месте. Хотя есть решение Конституционного суда Украины от 26 мая 2015 года, согласно которому любое решение должно выноситься в пределах административной единицы, а не на дороге."
Есть желание таскать водителей в участок для оформления протокола? А водителю это надо?
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