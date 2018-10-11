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Експерти назвали
ризики системи TruCam

Експерти назвали ризики системи TruCam
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:51

Експерти назвали ризики системи TruCam

Пропонуємо до обговорення:
Використання приладів в ручному режимі вносить суб'єктивну складову і загрожує появою корупційних моментів.

Дивися повний текст Експерти назвали ризики системи TruCam.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:51

“Во-первых, знаков, предупреждающих о контроле скорости, я не видел вообще нигде. Патрульные автомобили иногда стоят открыто, а иногда практически “в кустах”".

Странные претензии. Какая разница где находится патрульный? Пусть хоть на дороге, хоть в кустах, хоть на столбе, а ты не нарушай. А предупреждение о контроле есть в ПДД, чего не понятно.

“Они постановление выносят непосредственно на месте. Хотя есть решение Конституционного суда Украины от 26 мая 2015 года, согласно которому любое решение должно выноситься в пределах административной единицы, а не на дороге."

Есть желание таскать водителей в участок для оформления протокола? А водителю это надо?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:59

  Кузя написав:“Во-первых, знаков, предупреждающих о контроле скорости, я не видел вообще нигде. Патрульные автомобили иногда стоят открыто, а иногда практически “в кустах”".

Странные претензии. Какая разница где находится патрульный? Пусть хоть на дороге, хоть в кустах, хоть на столбе, а ты не нарушай. А предупреждение о контроле есть в ПДД, чего не понятно.

“Они постановление выносят непосредственно на месте. Хотя есть решение Конституционного суда Украины от 26 мая 2015 года, согласно которому любое решение должно выноситься в пределах административной единицы, а не на дороге."

Есть желание таскать водителей в участок для оформления протокола? А водителю это надо?

Втюхує просто це своїм потенційним клієнтам
taras_orel
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