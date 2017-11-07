Требуются водители категории СЕ

Литовская транспортная компания "TRANSMEJA" одна из лидеров транспортно- экспедиционных компаний Литвы . Компания постоянно растет и развивается, ежегодно расширяя и обновляя свой автопарк, повышая компетенцию своих сотрудников .За 22 года деятельности компании выросла до 400 сотрудников и более чем 250 грузовых автомобилей.
Сейчас мы ищем на постоянную работу водителей-международников.
Мы Вам предлагаем:
Официальное оформление (контракт, виза D, вид на жительство).
график работы 2 месяца рабочих и 1 месяц дома
3 месяца рабочих и 1 месяц дома
Находимся в Шяуляй Литва ;
Более 250 новых тентовых автомобилей "Mercedes Benz".
Экологический стандарт "Евро-5", "Евро-6".
Система GPS слежения и мобильная связь в каждой машине.
Хорошую своевременную оплату .
Сервисное обслуживание автомобилей на базе предприятия.
Одиночный экипаж
Наличие чип-карты.
Наличие ADR
Возраст: от 25 до 50 лет
Предлагаем помощь в трудоустройстве водителей с минимальным опытом работы по Европе от 3-х мес. или от 1 года по Украине по СЕ категории.
Маршруты перевозки: каденциями по Европе или круги Европа-Россия.
Консультация и поддержка в период оформления на работу и получение визы.
Контактное лицо в Украине ТОВ Viatera
Интересно? Звоните или пишите вайбер +380503008494 Татьяна , tsushko13@gmail.com и зададите оставшиеся вопросы