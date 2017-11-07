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категории СЕ

Требуются водители категории СЕ
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:57

Требуются водители категории СЕ

Литовская транспортная компания "TRANSMEJA" одна из лидеров транспортно- экспедиционных компаний Литвы . Компания постоянно растет и развивается, ежегодно расширяя и обновляя свой автопарк, повышая компетенцию своих сотрудников .За 22 года деятельности компании выросла до 400 сотрудников и более чем 250 грузовых автомобилей.

Сейчас мы ищем на постоянную работу водителей-международников.

Мы Вам предлагаем:

Официальное оформление (контракт, виза D, вид на жительство).

график работы 2 месяца рабочих и 1 месяц дома

3 месяца рабочих и 1 месяц дома

Находимся в Шяуляй Литва ;

Более 250 новых тентовых автомобилей "Mercedes Benz".

Экологический стандарт "Евро-5", "Евро-6".

Система GPS слежения и мобильная связь в каждой машине.

Хорошую своевременную оплату .

Сервисное обслуживание автомобилей на базе предприятия.

Одиночный экипаж

Наличие чип-карты.

Наличие ADR

Возраст: от 25 до 50 лет

Предлагаем помощь в трудоустройстве водителей с минимальным опытом работы по Европе от 3-х мес. или от 1 года по Украине по СЕ категории.

Маршруты перевозки: каденциями по Европе или круги Европа-Россия.

Консультация и поддержка в период оформления на работу и получение визы.

Контактное лицо в Украине ТОВ Viatera

Интересно? Звоните или пишите вайбер +380503008494 Татьяна , tsushko13@gmail.com и зададите оставшиеся вопросы
Виатера
 
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