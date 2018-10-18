RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дорожче, ніж у Швейцарії: в
Україні почалися продажі...

Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:29

Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі...

Пропонуємо до обговорення:
19 жовтня в Україні стартували офіційні продажі.

Дивися повний текст Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі нових iPhone (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85144
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:29

В США к сумме в 999 долларов нужно добавить налог около 8% в зависимости от штата, итого полная стоимость будет около 1080 долларов.
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 28.12.08
Подякував: 960 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:50

  rusich написав:В США к сумме в 999 долларов нужно добавить налог около 8% в зависимости от штата, итого полная стоимость будет около 1080 долларов.

В Японии тоже самое. Но в США - есть безналоговый Деневер например...
laa1999
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15

В Україні просто дуже багато пафосних лохів, які куплять за будь-яку ціну. Стригти із таких оверпрайс - миле діло.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 24.05.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:19

Зачем покупать у официалов?
De Bil
 
Повідомлень: 318
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування 1, 2, 3
R2 » Чет 18 жов, 2018 20:23
24 1135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 19:47
chipmunk
Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
R2 » П'ят 19 жов, 2018 18:09
4 95
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 19:38
Cactus
В Україні скоро почнуть проводити захоронення...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 16:48
1 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 16:49
mister-svet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4829)
19.10.2018 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.