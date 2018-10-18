19 жовтня в Україні стартували офіційні продажі.
Дивися повний текст Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі нових iPhone (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:29
Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі нових iPhone (інфографіка).
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:29
В США к сумме в 999 долларов нужно добавить налог около 8% в зависимости от штата, итого полная стоимость будет около 1080 долларов.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:50
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15
В Україні просто дуже багато пафосних лохів, які куплять за будь-яку ціну. Стригти із таких оверпрайс - миле діло.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
|