19 жовтня в Україні стартували офіційні продажі.
Дивися повний текст Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі нових iPhone (інфографіка).
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:29
Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дорожче, ніж у Швейцарії: в Україні почалися продажі нових iPhone (інфографіка).
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:29
В США к сумме в 999 долларов нужно добавить налог около 8% в зависимости от штата, итого полная стоимость будет около 1080 долларов.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:50
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15
В Україні просто дуже багато пафосних лохів, які куплять за будь-яку ціну. Стригти із таких оверпрайс - миле діло.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:06
Официалы платят налоги в отличии от серого импорта, владельцы которого таскают чемоданы нала на банковую.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:16
"Официалы" и таскают.
Если бы не таскали - были бы серыми или чёрными.
В Украине официальных Айфонов - может сотня, отсилы. Нужны они для того, чтобы оформить документы о растаможке и сертификации. А на все остальные айфоны в продаже (ввезённые челночным способом, как правило) клеятся ксероксы документов вот тех "белых" айфонов.
Естественно такой "белый" импорт возможен только уплаты взноса в "партийную кассу"
И, естественно, "белый" айфон ничем не отличается от "серого" или "черного", кроме аппетитов продавцов.
И случаев когда за новый - выдаётся refubrished (но этим балуются и т.н. "официалы")
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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