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В Україні скоро почнуть проводити захоронення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Спільно з Європейською комісією Україна розробляє національний план геологічного захоронення радіоактивних відходів (РАВ), - повідомили в Державному агентстві з управління Зоною відчуження.
Дивися повний текст В Україні скоро почнуть проводити захоронення радіоактивних відходів
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:34
Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:54
На Банковой или Грушевского отличное для этого место, Конча-Заспа великолепный вариант...........................
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