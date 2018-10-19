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В Україні скоро почнуть проводити захоронення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Спільно з Європейською комісією Україна розробляє національний план геологічного захоронення радіоактивних відходів (РАВ), - повідомили в Державному агентстві з управління Зоною відчуження.
Дивися повний текст В Україні скоро почнуть проводити захоронення радіоактивних відходів
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R2
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:34
Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?
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platan_av
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:54
На Банковой или Грушевского отличное для этого место, Конча-Заспа великолепный вариант...........................
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lwa
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:52
lwa написав:
На Банковой или Грушевского отличное для этого место, Конча-Заспа великолепный вариант...........................
Не дождемся! Вот на чем люди себе миллионные состояния делают. Почему украинцы таких избирают во власть и терпят такое?
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kalinavalera1
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Додано: Суб 20 жов, 2018 00:02
platan_av написав:
Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?
Вероятность к нулю. МАГАТЭ четко регламентируют - каждая страна такие отходы хранит у себя, это еще и вопрос безопасности мира чтобы ЯО не попали к какому нибудь ИГИЛ. Украине была сделана поблажка лишь потому что СССР стремительно распался и своих хранилищ на тот момент не было.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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