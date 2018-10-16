В Україні скоро почнуть проводити захоронення...

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platan_av написав:Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?
Вероятность к нулю. МАГАТЭ четко регламентируют - каждая страна такие отходы хранит у себя, это еще и вопрос безопасности мира чтобы ЯО не попали к какому нибудь ИГИЛ. Украине была сделана поблажка лишь потому что СССР стремительно распался и своих хранилищ на тот момент не было.
Текст оригинал: Украина разработает план захоронения радиоактивных отходов Евросоюза в Зоне отчуждения ЧАЭС [18:20 17 октября 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/Ukraina_razr ... _Evro.html Украина совместно с Европейской комиссией разрабатывает национальный план геологического захоронения радиоактивных отходов (РАО). Об этом Укринформу сообщили в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения.
“Создание геологического хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов предусмотрено украинским законодательством. Сейчас это единственный экономически оправданный и корректный по отношению к грядущим поколениям вариант, ведь геологическое хранилище обеспечит надежную и длительную изоляцию РАО от попадания радиоактивных веществ в биосферу. Для нас проблема захоронения РАО сейчас очень актуальна, поэтому старт разработки национального плана действий — это огромный шаг вперед”, — прокомментировал первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Олег Насвит.
Проект должен определить процесс выбора площадки для будущего хранилища, обеспечить разработку плана и сметы, обучение специалистов, а также поддержку в формировании положительного отношения общественности к этому объекту. Рассчитан проект на 2 года и будет реализовываться консорциумом в составе предприятий Франции, Германии, Швеции, а также с участием одного из предприятий НАН Украины.
Бенефициаром проекта является Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения, конечным пользователем выступит Государственное специализированное предприятие “Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.