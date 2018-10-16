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В Україні скоро почнуть
проводити захоронення...

В Україні скоро почнуть проводити захоронення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:48

В Україні скоро почнуть проводити захоронення...

Пропонуємо до обговорення:
Спільно з Європейською комісією Україна розробляє національний план геологічного захоронення радіоактивних відходів (РАВ), - повідомили в Державному агентстві з управління Зоною відчуження.

Дивися повний текст В Україні скоро почнуть проводити захоронення радіоактивних відходів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:34

Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?
platan_av
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На Банковой или Грушевского отличное для этого место, Конча-Заспа великолепный вариант...........................
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:52

  lwa написав:На Банковой или Грушевского отличное для этого место, Конча-Заспа великолепный вариант...........................

Не дождемся! Вот на чем люди себе миллионные состояния делают. Почему украинцы таких избирают во власть и терпят такое?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 00:02

  platan_av написав:Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?

Вероятность к нулю. МАГАТЭ четко регламентируют - каждая страна такие отходы хранит у себя, это еще и вопрос безопасности мира чтобы ЯО не попали к какому нибудь ИГИЛ. Украине была сделана поблажка лишь потому что СССР стремительно распался и своих хранилищ на тот момент не было.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:40

Текст оригинал:
Украина разработает план захоронения радиоактивных отходов Евросоюза в Зоне отчуждения ЧАЭС
[18:20 17 октября 2018 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Ukraina_razr ... _Evro.html
Украина совместно с Европейской комиссией разрабатывает национальный план геологического захоронения радиоактивных отходов (РАО). Об этом Укринформу сообщили в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения.

“Создание геологического хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов предусмотрено украинским законодательством. Сейчас это единственный экономически оправданный и корректный по отношению к грядущим поколениям вариант, ведь геологическое хранилище обеспечит надежную и длительную изоляцию РАО от попадания радиоактивных веществ в биосферу. Для нас проблема захоронения РАО сейчас очень актуальна, поэтому старт разработки национального плана действий — это огромный шаг вперед”, — прокомментировал первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Олег Насвит.

Проект должен определить процесс выбора площадки для будущего хранилища, обеспечить разработку плана и сметы, обучение специалистов, а также поддержку в формировании положительного отношения общественности к этому объекту. Рассчитан проект на 2 года и будет реализовываться консорциумом в составе предприятий Франции, Германии, Швеции, а также с участием одного из предприятий НАН Украины.

Бенефициаром проекта является Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения, конечным пользователем выступит Государственное специализированное предприятие “Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:13

А почему бы не в Киеве или *маетках можновладцив*???
galynya53
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:09

  platan_av написав:Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?


Украинские, наш свежезарегистрированный друг. Украинские.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:45

  Kudrjavuy написав:Текст оригинал:
Украина разработает план захоронения радиоактивных отходов Евросоюза в Зоне отчуждения ЧАЭС

Кремлевская троллятина фейки постит. Почему вы их не баните, администрация?

Вот тут первоисточник статьи:
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... hodov.html

Заглавие: Украина совместно с Еврокомиссией разработает план захоронения радиоактивных отходов
myshapiton
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расиянцы и сочувствующие мертвечуковские боты очень переживают за Украину. раньше отходы шли в Россию - никто не волновался!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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