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Тігіпку дозволили купити у
Порошенка "Кузню на Рибальському"

Тігіпку дозволили купити у Порошенка "Кузню на Рибальському"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:50

Тігіпку дозволили купити у Порошенка "Кузню на Рибальському"

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет надав дозвіл Сергію Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", повідомили в АМКУ.

Дивися повний текст Тігіпку дозволили купити у Порошенка \"Кузню на Рибальському\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:50

похоже моральных принципов у порошенко нет, как в прочем и совести... то на всех углах кричат о деньгах януковича, а потом продают стратегическое предприятие человеку из команды януковича...
Cler
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