Антимонопольний комітет надав дозвіл Сергію Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", повідомили в АМКУ.
Дивися повний текст Тігіпку дозволили купити у Порошенка \"Кузню на Рибальському\".
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:50
Тігіпку дозволили купити у Порошенка "Кузню на Рибальському"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тігіпку дозволили купити у Порошенка \"Кузню на Рибальському\".
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:50
похоже моральных принципов у порошенко нет, как в прочем и совести... то на всех углах кричат о деньгах януковича, а потом продают стратегическое предприятие человеку из команды януковича...
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