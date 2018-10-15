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Київрада у 100 разів зменшила
податок на землю під...

Київрада у 100 разів зменшила податок на землю під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:52

Київрада у 100 разів зменшила податок на землю під...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни містяться у рішенні Київради.

Дивися повний текст Київрада у 100 разів зменшила податок на землю під будівництво багатоповерхівок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:52

А я думал, как не проданные квартиры от застройщика, не беспокоят продавцов.
оказывается беспокоили до принятия этого закона.
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