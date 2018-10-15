Відповідні зміни містяться у рішенні Київради.
Дивися повний текст Київрада у 100 разів зменшила податок на землю під будівництво багатоповерхівок.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:52
Київрада у 100 разів зменшила податок на землю під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада у 100 разів зменшила податок на землю під будівництво багатоповерхівок.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:52
А я думал, как не проданные квартиры от застройщика, не беспокоят продавцов.
оказывается беспокоили до принятия этого закона.
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